3 punti d'oro, quelli che la Lazio strappa all'ultimo minuto contro il Sassuolo: la quinta vittoria consecutiva dei ragazzi di Inzaghi non passa inosservata. La Lazio è terza in classifica, gioca bene a calcio ed entusiasma i tifosi. Che ieri l'hanno seguita, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, e l'hanno aspettata.



RITORNO DOLCE PER LA LAZIO - I 2000 tifosi che l'hanno seguita a Reggio Emilia si sono goduti una bella vittoria, e hanno voluto fortemente ringraziare la squadra: alla stazione hanno festeggiato i giocatori tra cori e applausi, l'ennesima dimostrazione di un legame sempre più forte, in una stagione molto importante per i colori biancocelesti.