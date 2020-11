Stamattina, dopo la tranche di tamponi per tutto il gruppo squadra, la Lazio è scesa in campo nel centro sportivo di Formello. Dopo l’ottimo punto conquistato in emergenza in Russia contro lo Zenit, i biancocelesti dovranno resettare tutto e concentrarsi per una nuova sfida. Domenica il club capitolino sarà impegnato nel "lunch match" contro la Juventus. Sarà l’ultima partita prima della terza sosta nazionali di questo inizio stagione. L’allenamento di oggi ha visto i biancocelesti impegnati prima in un lavoro di forza con elastici e addominali, e poi dei circuiti tecnici. Tra le buone notizie per Simone Inzaghi vi è Radu: il difensore romeno ha effettuato l’intero allenamento in gruppo. Si avvicina sempre di più il suo rientro a pieno regime.



Tutti assenti stamattina i calciatori in dubbio Covid: Strakosha, Leiva, Immobile, Vavro, Escalante, Djavan Anderson, Lazzari e Luis Alberto. Per gli ultimi tre la quarantena finiva oggi, giorno di tamponi. In caso di negatività al molecolare effettuato oggi, per la Juventus saranno a disposizione. Dovrebbero esserci contro i bianconeri anche Strakosha, Leiva e Immobile, bloccati per la trasferta in Russia, ma in campo contro il Torino. Oggi niente prove tattiche e per Patric solo differenziato. Non c’era neanche capitan Lulic, il quale sta proseguendo il suo percorso di recupero. Appuntamento a domani, vigilia di Lazio-Juventus, per la rifinitura.