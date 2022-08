Domani a mezzogiorno la consegna delle. Venticinque giocatori al massimo, di cui quattro cresciuti nel proprio vivaio e quattro, più in generale, in vivai italiani. A questo potranno essere aggiunti gli Under 22 senza alcuni limite. Laquest'anno, vista l'opera di svecchiamento attutata sul mercato, non avrà problemi nella compilazione e anzi, finirà con l'avere diversi slot liberi.Tuttiin lista, non rientrano nel limite dei venticinque e possono essere inseriti liberamente.al di sotto di questa soglia:. Quest'ultimo sarà il terzo portiere, mentre Adamonis sarà mandato a giocare. Per contro c'è il solotra gli Over a poter essere inserito come prodotto del proprio settore giovanile. Sei invece sono i calciatori cresciuti in Italia:. Due di loro saranno perciò inseriti nella lista con gli altri nomi rimanenti.A completare l'organico delle aquile ci sono. Ventitré in totale. Il mister toscano vorrebbe lavorare con circa 25 uomini, stando alle sue recenti dichiarazioni. Perciò o saranno aggregati altri due giovani (uno potrebbe essere Bertini, che ad Auronzo ha ben figurato, ndr) o arriverà qualche innesto dal mercato. Al momento però questa seconda ipotesi sembra remota: senza cessioni, difficile immaginare nuovi arrivi.: i quattro economicamente più gravosi a bilancio sono Acerbi, Durmisi, Fares e Akpa Akpro. Da soli bloccano circa 5 milioni di euro di ingaggi ma è quasi impossibile che un paio di loro vengano reintegrati in rosa. La lista in ogni caso sarà ancora provvisoria e fino alla fine del mercato sarà possibile aggiornarla con eventuali nuovi colpi last minute.