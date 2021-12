Utimo giorno di vacanze natalizie per i calciatori della Lazio. Domani i biancocelesti si raduneranno a Formello per tornare al lavoro in vista della ripresa del campionato. Maurizio Sarri ha programmato subito una doppia seduta di allenamento. Una alle 10:30 e l'altra alle 15, come si apprende dal sito ufficiale del club.



Il tecnico spera di ritrovare Ciro Immobile, ieri tornato negativo al Covid. Il tampone di controllo che verrà replicato oggi darà la conferma del ritorno in gruppo del capitano. Da valutare poi le condizioni di Acerbi e Hysaj, alle prese con guai muscolari: flessore sinistro per il centrale, adduttore destro per il terzino. Entrambi seguiranno protocolli specifici nei prossimi giorni e proveranno a tornare a disposizione per il 6 gennaio contro l'Empoli o, al più tardi, per la trasferta del 9 contro l'Inter.