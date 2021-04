Mentre sul campo la Lazio ha iniziato a preparare la sfida contro il Genoa, lontano dal manto erboso si avvicina un'altra udienza. Si tratta della seconda in merito al processo sul 'caso tamponi'. Come ricorda stamani Il Messaggero, domani la Lazio e la Procura Federale si presenteranno alla Corte d'Appello presieduta dall'avvocato Mario Luigi Torsello. Il club biancoceleste cercherà di far ulteriormente cadere le inibizioni per Lotito (7 mesi) e i medici Pulcini e Rodia (12 mesi) oltre la maxi multa da 150mila euro. Dal canto suo la Procura guidata da Chiné ribadirà le sue iniziali richieste, ovvero 13 mesi al patron biancoceleste, 16 ai due medici e 200mila euro di ammenda. Da sottolineare che la Lazio come squadra non rischia nulla.