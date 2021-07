Si avvicina sempre di più il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio. Il brasiliano non vede l'ora di riabbracciare il suo vecchio club e la città di Roma dalla quale non si è mai separato in tutto e per tutto. Nel primo pomeriggio di oggi circolava l'indiscrezione della possibilità che facesse le visite mediche nella giornata di domani e qualche istante fa è arrivata la conferma. Nel primo pomeriggio di domani Felipe Anderson svolgerà le visite di idoneità tra Formello e la clinica Paideia. Poi attenderà il via liberà per partire alla volta di Auronzo di Cadore. Sarri lo sta aspettando per il suo 4-3-3.