Altre 24 ore di attesa per Immobile. Il capitano della Lazio si sottoporrà infatti domani - e non oggi come si era ipotizzato inizialmente - agli esami strumentali alla coscia destra, che riveleranno l'entità del suo infortunio e, di conseguenza, i tempi di recupero. In ogni caso, resta molto difficile la sua presenza contro il Milan martedì prossimo. Da una prima analisi svolta ieri è arrivata la conferma che si tratta di una situazione diversa da quella occorsa a ottobre scorso contro l'Udinese. Il muscolo interessato però è lo stesso al quale aveva già accusato problematiche simili nella stagione passata. Il timore di una lesione di primo grado c'è e questo significherebbe almeno 15 giorni di stop. Cioè saltare anche la Fiorentina, oltre ai rossoneri.