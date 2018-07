Auronzo di Cadore, la sede del ritiro estivo della Lazio, aspetta la truppa di Inzaghi per domani. Domenica è previsto il primo allenamento in vista della stagione 2018/19. La Lazio rimarrà sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28 luglio. Ad Auronzo sono in programma quattro amichevoli, contro i dilettanti dell’Auronzo di Cadore (18 luglio), la Selezione Top 11 del Cadore (22 luglio), la Triestina (25 luglio) e la Spal (28 luglio).