Dopo il bel pareggio in Russia contro lo Zenit, la Lazio dovrà prepararsi per un'altra gara determinante. Domenica alle ore 12:30 allo stadio Olimpico arriverà la Juventus. Come riporta Il Messaggero con ogni probabilità i biancocelesti recupereranno i tre calciatori bloccati per la trasferta di ieri sera. Con Immobile, Leiva e Strakosha Inzaghi recupererà carte importanti. Intanto Lotito comincia ad essere furioso per la questione tamponi.