Lazio, domani un'iniziativa per l'AVIS prima della sfida col Bologna

Tommaso Fefè

La Lazio promuove per domani una raccolta straordinaria di sangue per l'AVIS. Prima della sfida contro il Bologna tutti coloro che vorranno partecipare alla donazione potranno recarsi nel punto di raccolta, fuori dallo stadio Olimpico, vicino alla sede del CONI. I donatori riceveranno anche un biglietto omaggio per la successiva sfida di campionato Lazio-Udinese. Sul sito ufficiale biancoceleste un comunicato illustra nel dettaglio l'iniziativa:



VOLA A DONARE - "La S.S. Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti. Domani, in occasione di Lazio-Bologna, possono recarsi presso il punto di raccolta sangue che sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente il palazzo H del CONI per compiere un semplice ma enorme gesto di amore: donare il sangue attraverso l’Avis e a tutti tutti coloro che ne hanno bisogno. Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo domani domenica 18 dalle 7:30 alle 12:00 e nei giorni di lunedì 19 e martedì 20, dalle 8:00 alle 12:30. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita Lazio-Udinese. Gli abbonati potranno regalarlo ad un amico.

Forza, #VolaADonare!"



SINISA - Non sarà questo l'unico evento che caratterizzerà l'avvicinamento dei biancocelesti al match di domani. Prima della gara, si legge sempre sul sito ufficiale del club capitolino, è prevista la premiazione di Patric, che mercoledì in Champions ha timbrato la sua duecentesima presenza con l'aquila sul petto, e quella di Immobile che a Cagliari aveva raggiunto i 200 gol in Serie A. Riceverà un riconoscimento anche Alessio Romagnoli, che gli sarà consegnato dal presidente della Polisportiva Lazio, Antionio Buccioni. Ma soprattutto la sfida di domani sarà l'occasione per ricordare ancora una volta Sinisa Mihajlovic. Questo quanto riportato sulla nota dalla società biancoceleste: "Lazio-Bologna metterà di fronte la squadra del cuore di Mihajlovic con l’ultima compagine allenata in carriera dal serbo. Una sfida ancor più carica di significato perché si giocherà a due giorni dall’anniversario della nascita di Sinisa. Il pre-partita vivrà quindi inevitabilmente di un toccante momento, all’interno del quale onoreremo il ricordo del nostro storico numero 11 insieme alla sua famiglia, presente allo stadio".