Terzino sinistro o vice Immobile? Questo il dilemma in casa Lazio che Lotito, Tare e Sarri proveranno a risolvere domani, dopo il match di Coppa Italia, in un vertice di mercato. A dare la notizia oggi è Repubblica che spiega come l'infortunio di Immobile abbia cambiato le carte in tavola: l'operazione Pellegrini sembrava ben indirizzata, ma ora le strategie potrebbero cambiare, puntando tutto su Bonazzoli (ipotesi scambio con la Salernitana per Fares) o Sanabria.