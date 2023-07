Domenica la Lazio tornerà di nuovo in campo per la terza amichevole del ritiro di Auronzo. Contro la Triestina ci sarà anche la presentazione ufficiale della squadra, anche se di giocatori nuovi non ce ne saranno. Lunedì invece sarà rivelata la terza maglia. Patric, Romagnoli, Casale e Immobile - scrive Il Messaggero - sono i modelli scelti per l'occasione.