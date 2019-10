Non solo gol: Ciro Immobile decide il match contro la Fiorentina con un colpo di testa preciso e letale, tra le polemiche per un mancato fallo di Lukaku ravvisato da Guida. In casa Lazio brillante prestazione di Luis Alberto, che conquista anche la testa della classifica degli assist.



SERIE A CLASSIFICA ASSIST - Luis Alberto è sempre in vetta alla speciale graduatoria, con Dejan Kulusevski al suo fianco. Con 4 assist, ecco Ciro Immobile, sul secondo gradino del podio, insieme a Duncan, Insigne e Pellegrini. Nella top-ten c'è anche Sergej Milinkovic Savic, fermo a 3 assist. Per Immobile un'altra soddisfazione: si è preso la testa della classifica marcatori, ora vuole anche risultare decisivo come assist-man.