In Europa la Lazio è dietro al Liverpool. Dopo un derby pareggiato a fatica, la squadra biancoceleste interrompe la striscia di vittorie - 11 consecutive - ma si gode un'altra statistica che fa ben sperare. Oltre a non aver avuto traumi in classifica - ha preso anzi un punto alla Juventus capolista - la squadra di Inzaghi è seconda solo al Liverpool dei miracoli di Klopp in Europa.



LAZIO DA RECORD - Come riporta Laziopage, con 15 risultati utili consecutivi la Lazio segue i Reds sul podio. Dietro la Lazio ci sono Inter, Real Madrid e Marsiglia: un filotto impressionante, che deve far ben sperare per il resto della stagione.