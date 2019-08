Non solo transfer per Jony, che di fatto risolve una partita lunga e complessa, quella che contrappone la Lazio ad Al Thani, n.1 del Malaga. Gli stessi agenti potrebbero festeggiare nuovamente, un altro loro assistito sta per tagliare un traguardo importante. Anzi, sta per firmare: come riporta Cittaceleste.it, Luis Alberto dopo il derby potrebbe firmare il rinnovo di contratto.



RINNOVO LUIS ALBERTO - Guadagnerà come Leiva, Immobile e Milinkovic: 3 milioni a stagione - compresi bonus - per un adeguamento chiesto un anno fa, quando bussò il Siviglia con un'offerta simile. Alla fine è stato accontentato: nella giornata di ieri l'accordo.