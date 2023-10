Io non so come la Roma si sia lasciata scappare questo fenomeno, un campione vero.

. Il patron biancoceleste non perde neanche questa occasione, dopo il gol di Pedro in Champions che ha regalato la vittoria alla Lazio contro il Celtic mercoledì sera, per rinfacciare ai giallorossi la troppa facilità con cui hanno lasciato andar via il calciatore spagnolo, permettendogli di accasarsi a Formello. Questo il virgolettato riportato dal Messaggero: