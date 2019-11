Un Lotito visibilmente soddisfatto quello inquadrato dalle telecamere durante Lazio-Lecce: i biancocelesti ottengono una vittoria rotonda dopo la sconfitta interna in Europa League contro il Celtic. E spunta il retroscena dalla pancia dell'Olimpico: confronto con Inzaghi a fine partita per Lotito.



COLLOQUIO LOTITO-INZAGHI - Il presidente della Lazio si è fermato per una chiacchierata prolungata tra con il suo allenatore: nessun tono polemico, un lungo scambio di idee a caldo, dopo la partita. La Lazio è arrivata al terzo posto, ha confermato quanto di buono fatto vedere in campionato. Ora la sosta, ma prima la lunga chiacchierata tra Inzaghi e Lotito, per schiarirsi le idee.