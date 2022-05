Accordo trovato tra Lotito e Sarri per il rinnovo di contratto. La firma arriverà dopo sfida di oggi contro l'Hellas Verona. La notizia si legge questa mattina su Repubblica, che svela anche alcuni dettagli dell'accordo.



Il presidente e l'allenatore hanno trovato la quadra negli incontri dei giorni scorsi, con le reciproche garanzie sul progetto tecnico. Il comandande e la Lazio andranno quindi avanti insieme fino al 2025, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus e alcune clausole rescissorie a favore del tecnico o della società in caso di separazione anticipata. L'appuntamento per sbrigare le ultime formalità burocratiche e mettere tutto nero su bianco è fissato per la prossima settimana a campionato chiuso e, si spera, con un quinto posto messo in cassaforte.