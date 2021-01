Nel giro di due settimane sembrano rientrati tutti gli allarmi in casa Lazio. Dopo l'Epifania era ormai certo l'accordo tra Inzaghi e Lotito per il rinnovo del tecnico piacentino. Manca solo l'ufficialità. Oltre a Inzaghi però, come riporta Il Messaggero, la sorpresa è che anche il ds Tare va verso il rinnovo. Il suo contratto è scaduto, ma è praticamente fatta per il rinnovo fino al 2022. Dopo il pareggio col Genoa (1-1) i rapporti tra il direttore albanese e Lotito sembravano essersi incrinati, ma è bastato il dominante 3-0 al derby per risolvere tutti i problemi.