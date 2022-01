C'è un nuovo candidato per il ruolo di terzino sinistro della Lazio. Dopo Kurzawa (pista raffreddatasi negli ultimi giorni) e Reinildo Mandava (è extracomunitario, col tesseramento di Kamenovic finiranno gli slot), il Corriere dello Sport questa mattina parla di Fabiano Parisi.



Il classe 2000 dell'Empoli, recentemente affrontato proprio dai biancocelesti, è un profilo di prospettiva che piace molto a Tare. Il ds dei capitolini lo segue da tempo e per giugno potrebbe diventare un'obiettivo concreto, ma non è escluso che, una volta sbloccato l'indice di liquidità, non si possa fare un tentativo già in questa sessione di mercato.