La Lazio si è riuscita a togliere due grandi soddisfazioni contro l'Atalanta nel giro di quattro giorni. Prima l'exploit in Serie A con un match dominato e vinto con le reti di Marusic, Correa e Muriqi. Come se non bastasse poi, tre giorni dopo il copione è stato lo stesso, o quasi. A vincere, sempre 1-3, è stata la Lazio Primavera negli ottavi di finale di Coppa Italia proprio a Bergamo contro l'Atalanta. Il copione è stato leggermente diverso perché sono stati gli orobici a passare in vantaggio. I biancocelesti però hanno reagito alla grande, e con le reti di Czyz, Castigliani e Franco hanno ottenuto un prestigioso passaggio ai quarti battendo i detentori della Primavera 1 e della Supercoppa. Ora affronteranno l'Inter.