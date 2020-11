Non solo Luiz Felipe. Anche Fares rimarrà a Formello. Buona notizia per Inzaghi che così potrà lavorare tatticamente sull'esterno sinistro ex Spal apparso tra i giocatori maggiormente fuori dagli schemi in questo inizio di stagione della Lazio. Come riporta il quotidiano La Gazette du Fennec, il laterale franco-algerino avrebbe comunicato ieri la sua assenza. Non parteciperà al doppio impegno dell'Algeria contro lo Zimbabwe inerente alle qualificazioni alla Coppa d'Africa.