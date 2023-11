Si è preso il posto a centrocampo nella Lazio e ora Guendouzi punta a riprendersi anche quello con la Francia. Il centrocampista transalpino, arrivato a Roma in estate dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, non ci ha messo molto a guadagnarsi la fiducia dei compagni e soprattutto di Sarri, che ormai lo considera stabilmente un titolare. Le prestazioni del classe '99 sono andate in crescendo nell'ultimo mese e di questo si è accorto anche Didier Deschamps. Il ct della nazionale francese ha infatti inserito la mezzala biancoceleste tra i preconvocati per i prossimi impegni che concluderanno i gironi di qualificazione a Euro 2024.



La Francia è già sicura del posto al prossimo campionato europeo, che si giocherà a giugno in Germania. Guendouzi aveva partecipato alla spedizione di un anno fa in Qatar, dove era stato impiegato in campo una sola volta. Da allora non era più stato preso in considerazione dal commissario tecnico dei Bleus. La cura sarrista degli ultimi mesi e la sua applicazione in campo stanno avendo gli effetti desiderati per Mattéo che punta ora a rientrare stabilmente nella selezione francese.