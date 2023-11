Doppia telefonata di Spalletti a Immobile la scorsa settimana. Lo racconta questa mattina Il Messaggero. Il ct della Nazionale ha chiamato il capitano della Lazio subito dopo la partita di Champions per complimentarsi con lui, per il gol e la prestazione. Sembrava il preludio a un ritorno di Ciro in Azzurro, dopo il forfait dell'ultima occasione, concordato anche per le non perfette condizioni fisiche del centravanti. Un paio di giorni dopo invece, a ridosso del derby, con una seconda telefonata, il commissario tecnico ha comunicato all'attaccante biancoceleste che non lo avrebbe convocato per gli ultimi due impegni nelle qualificazioni a Euro 2024, contro Macedonia e Ucraina. Delusione doppia quindi per Immobile, che si aspettava invece di tornare a Coverciano. Serviranno molti più gol e prestazioni come quella contro il Feyenoord per convincere Spalletti a puntare ancora su di lui.