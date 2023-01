Doppia seduta oggi a Formello per la Lazio. Rosa divisa in due gruppi in mattinata, con i difensori agli ordini di Sarri mentre centrocampisti e attaccanti provavano i movimenti sotto lo sguardo del vice Martusciello. Allenamento tattico replicato anche nel pomeriggio, ma col gruppo unito. Unico assente Mario Gila, fermo da inizio anno per un problema al piede.



Contro il Sassuolo non ci sarà Lazzari, squalificato dopo il giallo rimediato con l'Empoli. Giocherà Hysaj al posto dell'ex Spal, che scalderà i motori in vista della sfida al Milan tra dieci giorni all'Olimpico. Chi invece è a rischio per i rossoneri è Marusic. Diffidato, il montenegrino dovrà stare attento a non commettere ingenuità domenica al Mapei (arbitra Pairetto), per non costringere Sarri a trovare soluzioni tampone, visto che un terzino sinistro di ruolo tra le riserve non c'è