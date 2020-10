Lainzia col botto il girone F di. I biancocelesti spazzano via tutte le critiche post Sampdoria con una prestazione magistrale contro la squadra più qualitativa del gruppo, ovvero il. Risultato importantissimo.: partita nettamente migliore rispetto alle ultime uscite per il portiere albanese. A più riprese il classe ’95 è determinante su Haaland, ma soprattutto al 20’ a tu per tu con Guerreiro.: è tornato il Patric soldatino che piace tanto a Inzaghi. Tanta applicazione e concentrazione. Non va sopra il 6 a causa del pallone che perde al 71’ e porta al gran gol di Haaland. Per fortuna la squadra biancoceleste ha trovato poi il 3-1.: Il brasiliano è stato chiamato in causa da Inzaghi dopo un mese di stop e ha risposto alla grande. Bene in marcatura su Haaland e determinante sul gol del 2-0. Il suo tocco inganna l’incerto Hitz che si butta la sfera nella propria porta. (Al 51’: entra al posto di Luiz Felipe e non sbaglia nulla. Buona risposta dell’olandese).: centro o sinistra per lui non fa differenza nella retroguardia. Il Leone è una garanzia e anche stasera, nonostante un cliente scomodo come Sancho nettamente più veloce. Il solito Acerbi determinante.: molto bene anche Marusic. Nel primo tempo il montenegrino viene chiamato poco in causa in fase offensiva. Qualcosa in più nel secondo tempo, ma tatticamente sulla fascia destra sbaglia poco o nulla.: il Sergente domina fisicamente. Attento in copertura e non sbaglia nulla in fase di impostazione con suggerimenti e lanci da calciatore di un altro livello. (Al 67’: nonostante lo scetticismo generale, l’ivoriano entra e chiude il match con una falcata in contropiede premiata dal tocco di sinistro di Immobile).: semplicemente un muro. Sono ben 9 i recuperi palla effettuati dal regista brasiliano (11 se si contano altri due intercetti). Prestazione sontuosa dell’ex Liverpool, che annulla qualsiasi trama di gioco degli avversari.: partita da Luis Alberto. Il Mago illumina il terreno di gioco dell’Olimpico tra lanci d’esterno. Gli manca solo il gol (ci prova come al solito da angolo). Serviva una risposta, ed el Diez l’ha fatta da padrone dalla cintola in su. (All’80’).: c’era qualche dubbio sulle condizioni dell’ex Spal, ma quest’ultimo ha risposto benissimo, soprattutto in difesa con ottime chiusure. Non resta che affinare la tecnica per i cross, ma quando si vince va bene tutto.: l’assist per Immobile sull’1-0 è delizioso, ma dopo sbaglia troppo. Spreca molti contropiedi e l’errore al 28’ davanti a Hitz è perdonabile solamente grazie al risultato. (Al 67’: il Pirata entra, tiene palle, fa sponda e prende fallo, proprio quello che serviva a Inzaghi).: partita da vero top player e capitano. La Scarpa d’Oro si è vendicato alla grande con la sue ax squadra. Un gol, un assist e la solita prestazione infaticabile. Il bomber biancoceleste risponde così alle critiche ingenerose. (All’80’).: Il tecnico piacentino non sbaglia nulla e annienta il collega Favre tatticamente. Non sbaglia una scelta.Hitz 4,5: Piszczek 5 (Al 65’ Brandt 5,5), Hummels 5, Delaney 5, Meunier 5, Bellingham 5 (Al 45’ Reyna 6) : Witsel 5,5, Guerreiro 6, Reus 5 (Al 78’ Reinier) Sancho 5,5: Haaland 6,5. All. Favre 5.