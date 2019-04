Lazio, scontro frontale con l'arbitro Rocchi. Il tema arbitrale torna caldo, caldissimo in casa biancoceleste: il rigore non concesso a Milinkovic-Savic nel finale convulso contro il Milan ha acceso gli animi. Tare ha tuonato nel postpartita, come riporta il Corriere dello Sport contro Rocchi la Lazio ha il dente avvelenato. Una costante, una serie di arbitraggi che a Roma non sono piaciuti.



LAZIO CONTRO ROCCHI - Anche dopo l'’ultima gara dei biancocelesti da lui diretta -Napoli-Lazio del 20 gennaio – fiumi di polemiche per l'espulsione, ritenuta ingiusta, di Acerbi. Ma Rocchi è stato protagonista di uno degli episodi più duri da digerire della scorsa stagione: era il VAR durante Milan-Lazio dello scorso campionato, quando venne convalidato l’unico gol di mano (di Cutrone) mai concesso con l'ausilio della tecnologia. In totale poi la Lazio è la squadra verso cui ha tirato fuori più cartellini rossi della Serie A: ben 16, di cui 6 diretti. Una relazione complicata, quella tra Lazio e Rocchi.