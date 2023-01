L'infortunio di Ciro Immobile è la nota stonata della vittoria di oggi della Lazio contro il Sassuolo. Le sue condizioni tengono tutti col fiato sospeso: per un primo riscontro sul problema accusato dal numero 17, il medico sociale biancoceleste, prof. Fabio Rodia, ha parlato così ai microfoni dei media ufficiali del club:



"Si è allungato per stoppare il pallone e ha avuto una distrazione del flessore. Si è fermato subito e speriamo quindi che le conseguenze non siano gravi, ma servono 48/72 ore per capire bene le sue condizioni. Ci auguriamo che il trauma distrattivo sia limitato. Le sensazioni non sono le stesse di Lazio-Udinese, di certo però lui è stato molto sfortunato, perché era tornato in questo momento e stava riprendendo la forma. Questo chiaramente lo rallenta". La presenza del capitano-goleador della Lazio per i prossimi impegni contro il Bologna in Coppa Italia e contro il Milan martedì 24 è quindi in forte dubbio.