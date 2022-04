Che i romanisti fossero più numeri dei laziali era noto. Repubblica però è voluta andare oltre il dato numerico. Sul edizione odierna del quotidiano si trova oggi, realizzata da uno studio di due accademici dell'Università La Sapienza.Il rapporto in città è die si mantiene abbastanza omogeneo in tutti i quartieri. Nei sobborghi fuori dal G.R.A. si abbassa a circa 1 tifoso della Lazio ogni 2,7 della Roma, mentre nel resto della regione si arriva a 1 aquilotto ogni 1,7 lupacchiotti. I dati raccolti quartiere per quartiere dicono mostrano una netta prevalenza giallorossa nelle zone centrali e nella periferia sud-est. In alcune aree tra la Casilina e l'Esquilino la proporzione arriva fino a 335 romanisti per 100 laziali. Picchi biancocelesti - dell'ordine di 42 a 100, quindi pur sempre in minoranza, ma meno netta - si riscontrano invece in maniera più sparsa tra Primavalle, Trionfale e Balduina, nella zona nord dell'Urbe, a San Basilio (forse il dato più sorprendente, ndr), nella periferia est e a sud-ovest, tra Ostiense e Portuense.Gabriele Pinto, dottorando in Scienze Sociali e Filippo Celata, professore di geografia economica, autori della ricerca, hanno commentato così i risultati: "La mappa conferma i rapporti già evidenziati da vecchi sondaggi, ma siamo rimasti stupiti dall'incidenza di laziali in zone come Fidene e Ostia, mentre si scopre che Prati è meno biancoceleste di quanto si creda. Abbiamo usato gli stessi sistemi di rilevazione che si applicano per le elezioni e preso in considerazione dati su like, click, commenti, ricerche termini degli utenti oltre che l'advertising sui social network". Imancabile una nota di colore sul tifo di entrambi. Il primo è di fede laziale: "Già sappiamo di essere in minoranza dalle elementari. Ne andiamo fieri e non ci preoccupa". Risponde il secondo: "Sono un romanista di Vigna Clara (zona relativamente più biancoceleste, ndr) e ai tifosi come me dico che se vogliono traslocare in base a questa mappa, la variabilità da una zona all'altra è bassa".