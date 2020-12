Dopo uno stop di 40 giorni Thomas Strakosha si è ripreso la porta della Lazio, ma non è andata benissimo. Il portiere albanese ha dovuto raccogliere per ben tre volte la sfera in casa contro l'Udinese. Una disfatta che non dovrà intaccare la preparazione della squadra di Inzaghi al Borussia Dortmund. Come riporta Il Messaggero però, è bastata la sfida contro l'Udinese per far tornare ogni tipo di dubbio su Strakosha. Quest'anno la figura di Reina come secondo è ingombrante, ma escludere Strakosha già domani in Champions potrebbe bruciare un patrimonio. Ad Inzaghi l'ardua scelta.