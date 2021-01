Nonotante vigilia del match contro il, laquest'oggi ha effettuato le prime prove tattiche anti neroverdi. Contro questi ultimi il club capitolino cercherà di ottenere la terza vittoria di fila in, ma non sarà semplice, soprattutto considerando le assenze diLA RIFINITURA - Domani allo stadiotra i pali tornerà. Di nuovo assente. Difficile che si tratti solamente di un infortunio visto che il portiere albanese ha giocato due giorni fa in Coppa Italia. In difesa torneranno, con al centro. Altro ritorno a centrocampo. Si tratta ovviamente di. Ci sarà lui in cabina di regia. Gli altri, da destra verso sinistra, sarannoIn attacco è ballottaggio. Questo pomeriggio Inzaghi ha mischiato un po' le carte.è stato schierato sempre con, ma la sensazione è che il gigante kosovaro dopo i 90' in Coppa Italia sia destinato alla panchina. Accanto al bomber biancoceleste se la giocano, con l'ecuadoregno leggermente avanti sull'argentino.ancora in gruppo. Out invece. Lo slovacco stamattina ha giocato con la Primavera (non senza qualche sbavatura nello 0-3 per il Milan) e al momento non risulta ancora nella lista per la Serie A. Aggregato il giovane Adeagbo. In conclusione, oltre ai già citati Strakosha, Luiz Felipe e Luis Alberto, questo pomeriggio non si è visto di nuovo l'infortunato: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile.: Alia, Furlanetto, Armini, Adeagbo, Hoedt, Fares, Pereira, Parolo, Escalante, Lulic, Correa, Muriqi.: Inzaghi