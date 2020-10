Dopo la botta rimediata all'anca martedì sera contro il Borussia Dortmund, Milinkovic è stato lasciato a riposo per due giorni. Il Sergente della Lazio, come riporta Il Corriere dello Sport, nell'allenamento pomeridiano di oggi verrà valutato da Inzaghi e il suo staff con un provino in vista del Bologna. In caso di turnover, al suo posto potrebbe toccare ad Akpa Akpro oppure a Parolo.