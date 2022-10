Seduta di scarico questa mattina a Formello per la Lazio. Dopo la vittoria di 24 ore fa è già tempo di iniziare a pensare all'impegno infrasettimanale di Europa League. Da domani Sarri inizierà il lavoro tattico, oggi solo defaticante per gli uomini scesi in campo contro lo Spezia. Assenti Casale e Patric.



L'ex Hellas sicuramente non ci sarà giovedì sera in Austria. Deve ancora recuperare dall'infortunio all'adduttore e ne avrà almeno per un'altra settimana. Lo spagnolo invece sta smaltendo i postumi del problema intestinale che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a metà partita ieri. Dovrebbe recuperare per la coppa, ma Sarri potrebbe comunque concedergli un po' di riposo puntando su Gila. In generale, sono in parecchi dalla panchina a sperare in una chance. Di sicuro, da qui a metà novembre il tecnico avrà bisogno di gestire le forze di tutta la rosa, in una sequenza di incontri ogni tre giorni senza precedenti.