La rivoluzione a centrocampo per la Lazio non è ancora finita. Come scrive oggi il Corriere dello Sport il club punta a monetizzare al massimo due cessioni a gennaio, per puntare a un nuovo innesto. Con le uscite di Basic (ormai ai margini del progetto tecnico) e di Vecino (che aveva chiesto la cessione già dopo Napoli), la società vorrebbe riuscire a mettere da parte un tesoretto da reinvestire su Mats Wieffer, del Feyenoord.



Gli olandesi valutano il classe '99 25 milioni di euro. L'operazione non sembra quindi facile per un mercato invernale, ma la Lazio vuole provarci lo stesso. O almeno giocare d'anticipo per l'anno prossimo. Le società peraltro avranno anche modo di incontrarsi direttamente nelle prossime settimane, in occasione delle sfide di Champions. L'obiettivo Wieffer, a gennaio o l'estate prossima, resta quindi in cima alla lista dei biancocelesti.