Lazio, due club di Serie A su Mandas

Christosha catturato l'attenzione negli ultimi due mesi. Il secondo portiere della Lazio ha sostituito fino alla scorsa settimana Provedel, fermo per infortunio e rientrato per la sfida contro l'Inter a San Siro. Il greco, classe 2001, ha mostrato doti importanti e fornito prestazioni che non hanno fatto rimpiangere il titolare. Per la società biancoceleste rappresenta una garanzia per il futuro, almeno questo è quanto ha lasciato intendere il ds Fabiani nelle sue recenti interviste. Ma le vie del mercato sono infinite e nessuno è ritenuto incedibile, difronte alla giusta offerta.

In Serie A, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport,a Mandas:I lombardi in estate potrebbero perdere Di Gregorio (su cui è forte l'interesse della Juventus, ndr) e cercano un sostituto all'altezza per continuare a giocarsi la permanenza in A. I viola invece - che hanno già preso il 25enne Christensen l'estate scorsa dall'Herta Berlino - vorrebbero un altro profilo giovane per rinnovare completamente il reparto, considerando che Terracciano è in scadenza di contratto tra un anno. Entrambe hanno preso qualche informazione e nulla più., per un ragazzo capace di fare il 50% di clean sheet nella sua stagione d'esordio. La formula del prestito secco, per fargli fare esperienza potrebbe essere una pista percorribile, ma è tutta da esplorare nei fatti. La certezza è che Lotito e Fabiani non intendono dar via a cuor leggero il cartellino del giocatore. Infatti sono già inziati anche i primi colloqui per il rinnovo.