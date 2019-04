La Lazio continua a monitorare Manuel Lazzari, laterale destro della Spal seguito anche dal Napoli. Come scrive lalaziosiamonoi.it, i biancocelesti stanno pensando di inserire nell'affare Davide Di Gennaro, centrocampista ora alla Salernitana. Altra carta per abbassare la parte cash è quella di Djavan Anderson, esterno di destra e anche lui in prestito alla Salernitana.