Due degli oltre 20 calciatori in esubero che la Lazio dovrà piazzare al più presto per sbloccare il mercato sono Riza Durmisi e Jordan Lukaku. Il primo ieri si è presentato a Formello per i test di rito di inizio stagione. Non partirà con la squadra per Auronzo di Cadore, rimarrà nel Lazio Training Center e il club capitolino sta cercando di piazzarlo in prestito oneroso all'Aarhus, club danese. Stesse modalità con le quali Lukaku potrebbe approdare al Trabzonspor in Turchia nonostante il classe '94 avesse dichiarato che sarebbe partito per la rassegna estiva sotto le Tre Cime di Lavaredo. A riportarlo è Il Messaggero.