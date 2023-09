Valutazioni in corso in casa Lazio sulle condizioni di Pedro e Vecino, entrambi in dubbio per la trasferta di Napoli. L'ala destra da due settimane è alle prese con un problema alla caviglia che non gli consente di allenarsi a dovere. Sta seguendo delle terapie specifiche e negli ultimi giorni ha fatto registrare miglioramenti, ma non è ancora pienamente recuperato. Il centrocampista uruguayano invece ha saltato la seduta di ieri pomeriggio per problemi gastro-intestinali. Oggi si è allenato, ma anche lui non è al meglio. La sensazione è che Sarri scioglierà le riserve solo domani, a ridosso del match.