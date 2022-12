La Lazio lavora per rinforzare la difesa, con Tare pronto ad un acquisto per la fascia sinistra a gennaio. Prima di concentrarsi sugli acquisti, i biancocelesti dovranno però pensare al mercato in uscita. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i nomi in prima fila per lasciare Formello sono quello di Mohamed Fares e Dimitrije Kamenovic.