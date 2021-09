Due giornate di squalifica per Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio, espulso nell'immediato post partita col Milan, salterà le prossime due giornate contro Cagliari e Torino, rientrando giusto in tempo per il derby contro la Roma del 26 settembre.



Questa la motivazione del Giudice Sportivo: "Squalifica per due gare effettive per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata).