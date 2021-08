La Lazio sbloccherà il proprio mercato con l'aumento di capitale promesso da Claudio Lotito, ma secondo la Gazzetta dello Sport non si fermerà all'iscrizione nelle liste dei giocatori già chiusi come Felipe Anderson e Hysaj. C'è la volontà di inserire un altro esterno d'attacco con le idee Orsolini e Callejon (diverse per portata economica) che non tramontano.