In attesa del rientro di tutti i nazionali, i prossimi due mesi saranno fondamentali per la Lazio. In primis per cercare di arrivare all'obiettivo dichiarato, ovvero il quarto posto. In secondo luogo, per valutare tutti i calciatori che al momento sono più fuori che dentro al progetto biancoceleste.



Come riporta Il Messaggero, I casi più critici sono quelli di Andreas Pereira, difficilmente la Lazio verserà 27 milioni di euro nelle casse dello United per riscattarlo, Hoedt, in prestito secco non ha convinto, e Musacchio, al momento bocciato da Inzaghi dopo sole 5 presenze.



Dovrà accattivarsi la fiducia di Inzaghi anche il nuovo acquisto Muriqi, anche se difficilmente la Lazio lo metterà sul mercato visto il rendimento (2 gol in 25 presenze) e considerando quanto ci ha speso (18,5 milioni di euro). Infine, cerca conferme anche Cataldi, quest'anno finito nel dimenticatoio. Il classe '94 è l'ultima carta del centrocampo visto il suo impiego (16 presenze) e in questi ultimi due mesi cercherà il riscatto prima di valutare il da farsi per il futuro.