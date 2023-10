Con Marusic attratto dalle sirene arabe, la Lazio inizia a guardarsi intorno per la prossima stagione. Sono due i nomi in ballo per completare la batteria dei terzini, in caso di partenza del montenegrino. Il primo è quello di Emanuele Valeri, della Cremonese. Romano, classe '98, di dichiarata fede laziale, ha già fatto sapere al club lombardo che a fine anno non intende prolungare il suo contratto. A giugno si libererà quindi a 0.



L'altro profilo è una new entry degli ultimi giorni, che rivela oggi il Corriere dello Sport. Si tratta dell'armeno Nair Tiknizjan, di proprietà della Lokomotiv Mosca. Ha un anno in meno di Valeri e per visionarlo da vicino la Lazio ha anche mandato un proprio emissario ad assistere all'ultimo match dell'Armenia, contro la Lettona. L'interesse è concreto quindi, ma da qui a giugno la società ha tutto il tempo di fare le dovute valutazioni.