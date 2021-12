Due nomi sul taccuino di Tare per rinforzare laa gennaio. Tuttosport oggi rilancia la candidatura di Rugani, che nonostante la stima di Allegri continua a trovare poco spazio alla Juventus, e aggiunge quello di un vecchio pupillo del ds biancoceleste, in rotta con il Cagliari e - per sua stessa ammissione - voglioso di lasciare la Sardegna il prima possibile nella prossima sessione di mercato. L'uruguaiano era già stato seguito nel 2018 dal direttore sportivo del club capitolino.