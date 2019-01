Due sono i nomi che segue la Lazio per l'estate. Come scrive il Corriere della Sera, per rinforzare l'out di destra, il club biancoceleste ha messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli e Davide Zappacosta del Chelsea. Per il primo sarà battaglia con la Fiorentina, per il secondo, invece, c'è da soddisfare le esigenti richieste economiche dei Blues, che chiedono 18 milioni di euro.