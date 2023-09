Le manovre di mercato in casa Lazio non sono finite. La vicenda di Vecino ieri lo dimostra. E siccome l'operazione col Galatasaray non si è concretizzata solo per l'opposizione di Sarri, la società si sta già muovendo per gennaio, quando con tutta probabilità il futuro del centrocampista uruguayano tornerà di nuovo in discussione. Secondo il Messaggero sono due i nomi che il club sta tenendo in considerazione per la prossima sessione invernale, per sopperire all'eventuale partenza dell'ex Inter: si tratta di Mats Wieffer, del Feyenoord, e di Hector Herrera, del Huston Dinamo (MLS)



Il primo era già in orbita biancoceleste il mese scorso, prima che Lotito decidesse di virare con convinzione su Rovella. Mediano-regista, olandese, classe '99, dalle discrete doti atletiche e fisiche (è alto 188centimetri). La Lazio lo vedrà di nuovo da vicino nel girone di Champions e lo affronterà ancora da avversario dopo l'anno scorso in Europa League. Il secondo invece è una novità spuntata di recente. Messicano, ma con il passaporto portoghese, Herrera è un classe '90 e prima di sbarcare nel campionato statunitense aveva già collezionato parecchie esperienze in Europa tra Porto e Atletico Madrid. Si tratterebbe di un usato sicuro e a basso costo, visto che il suo contratto con il club texano scadrà a dicembre di quest'anno. Pensieri e valutazioni che avranno tutto il tempo per essere sviscerati e analizzati a dovere dalla Lazio nei prossimi mesi. Nel frattempo si andrà avanti con i calciatori ora a disposizione di Sarri.