Dopo il gol decisivo in Champions League nella vittoria contro il Celtic, torna d'attualità il rinnovo di Pedro con la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha due strade da percorrere per prolungare il contratto dello spagnolo, in scadenza a giugno 2024. Il rinnovo automatico scatterà infatti al raggiungimento delle 25 presenze stagionali, altrimenti sarà lo stesso club della Capitale a poter attivare il prolungamento per un altro anno, esercitando l'opzione entro il prossimo mese di giugno.