Mentre la Lazio si appresta a riabbracciare Felipe Anderson, uno dei big in rosa continua ad essere monitorato da due top club. Si tratta ovviamente di Joaquin Correa. Il Tucu piace al Psg. Passano i giorni, ma i contatti continuano tra il suo entourage e il club parigino. Quest'ultimo potrebbe far rientrare Sarabia nell'operazione. Come riporta Repubblica il Psg non è l'unica squadra interessata a Correa. Confermato anche il sondaggio del Tottenham, il quale però al momento non ha effettuato passi decisivi.