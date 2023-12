Due recuperi in casa Lazio per la sfida di sabato contro l'Hellas Verona. Per la trasferta al Bentegodi Sarri potrà riavere a disposizione Casale e Zacccagni. A riportare la notizia oggi è Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma.



L'esterno d'attacco sta smaltendo i postumi del trauma all'anca subito a Salerno dieci giorni fa. Ha saltato la sfida di Champions contro il Celtic e quella di campionato col Cagliari. Non ci sarà neanche domani per gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, ma per la prossima giornata di Serie A punta a riprendersi la maglia da titolare nel tridente. Chi invece dovrà sudare per riconquistarsi il posto in campo è Nicolò Casale, fuori dal 25 ottobre per problemi muscolari agli adduttori. Era tornato in panchina nel derby, poi una ricaduta in allenamento durante la sosta Nazionali lo ha costretto a prolungare di altre due settimane il suo periodo di stop. dovrà ancora pazientare qualche giorno invece Il suo collega di reparto, Alessio Romagnoli, anche lui alle prese con dei guai muscolari, che lo hanno costretto al forfait nelle ultime 3 partite ufficiali della Lazio. Ritornerà a disposizione con tutta probabilità per la trasferta di Champions a Madrid - dove la squadra chiuderà il girone giocandosi il primo posto con l'Atletico, o al più tardi per la sfida casalinga contro l'Inter.