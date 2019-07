Effetto domino per sostituire Milinkovic Savic. Con la partenza del serbo, come riporta Il Messaggero, la Lazio incasserebbe una somma enorme da investire su un paio di giocatore. Due, per sostituirne uno: i due candidati principali sono Szoboszlai del Salisburgo e Yazici del Trabzonspor.



MERCATO LAZIO - Il primo piace davvero tanto, ha caratteristiche simili a Milinkovic e ora sarebbe il favorito, anche se il Red Bull Salisburgo non ha necessità di vendere, ha già in cassa 75 milioni fresci freschi, appena incassati. Il Lille preme per Yazici, la Lazio resta alla finestra, forte dell'accordo con l'entourage del giocatore.